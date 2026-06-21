北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で、日本代表が優位に試合を進めているが、元日本代表ＭＦ本田圭佑（ジュロン）は警戒を強めている。この日は前半４分に左サイドからＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）がクロスを出すと、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が足で合わせて先制。同３１分には上田綺世（フェイエノールト）が相手ＤＦの股を抜く強烈なシュートで２