メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務めた。FW上田綺世がゴール。これに「股、サイドネットは神です」と独特のコメントで、またもネットが沸き立った。オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日