本拠地オリオールズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、今季16号ソロを放った。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。米実況も「第2子の誕生から最初の試合で！」と絶叫した。第2子の誕生を報告した翌日、自ら祝砲を放った。0-3とリードされて迎えた9回。先頭の大谷は救援右腕キ