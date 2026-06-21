かつて結婚といえば「男性が女性を養うもの」であり、交際や結婚において“女性の高年収”は男性から敬遠されがちであった。しかし、そんな常識はもはや完全に過去のものとなっているようだ。 日本最大級の結婚相談所ネットワーク・IBJ（東京都新宿区）が約２万人の成婚データを分析したところ、成婚カップルの「８割以上」が世帯年収1000万円を超えていることが判明。さらに驚くべきは、女性が自身の年収を「公開」した場合の成婚