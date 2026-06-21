リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンと元夫でラッパーのカニエ・ウェストの長女である歌手のノース・ウェスト(13)が、ラッパーのモリー・サンタナと共同で初のツアーを行う。先日、シカゴで行われたLyrical Lemonade主催のフェスティバル、サマー・スマッシュでライブデビューを果たした2人が8月、ロサンゼルス、