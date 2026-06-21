日本はチュニジアと対戦サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で前半31分にFW上田綺世が追加点を奪った。この一撃に、海外メディアも「凄まじいシュート！」「予測不能」と反応している。試合は開始4分、ペナルティーエリア左を突破したMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバ