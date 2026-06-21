上田綺世が右足ミドルシュートで追加点を奪った森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。MF鎌田大地の2試合連続ゴールで先制し、さらにFW上田綺世が右足で追加点を奪った。1-0で迎えた前半31分だった。前線でパスを受けた上田がボールをキープ。相手のマークが緩ん