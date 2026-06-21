「ＤＡＺＮ」の現地リポーターとしてサッカー北中米Ｗ杯で大活躍中の影山優佳が、ユニホーム姿でのオフショットを披露し話題になっている。２１日までにインスタグラムでグレーのハートの絵文字をつづり、日本代表のグレーユ二ホームを着たショットを公開。ユニホームにショートパンツをあわせたコーデで、アメリカの街並みを歩いている。これらの写真に「＃Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ＃サッカー日本代表＃ｗｏｒｌｄｃｕｐ２０２６