◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・柴田獅子投手が、打球直撃のアクシデントに見舞われた。３回無死一塁、野村の打球が右手甲に直撃した。跳ねた打球はセカンドの横を抜けて外野に転がり、無死一、三塁となった。すぐにコーチがマウンドに駆けつけ、ベンチ裏へ。ブルペンは慌ただしく準備を始めたが、治療を終えた柴田は笑顔でマウンドへ。スタンドからは大きな歓声と拍手