◇プロ野球パ・リーグ 日本ハムーソフトバンク(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの先発・柴田獅子投手が3回途中で降板となりました。初回を三者連続三振と、圧巻の立ち上がりとした柴田投手。2回には死球でランナーを背負うも、ヒットは許しません。しかし3回の先頭で打席に迎えた海野隆司選手にはヒットを許し、無死1塁で野村勇選手を打席に迎えました。しかしここで、野村選手のはじき返した当たりがノーバウンドで右