◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴールを決めた。森保一監督の鎌田シャドー起用が開始４分で“ずばっと”的中した。鎌田はＡ代表での本職はボランチで、本人もシャドーへの苦手意識を口にしていた。しか