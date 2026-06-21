普段は立ち入り禁止になっているエリアの中は、一体どうなっているのか？その秘密に迫ることができる、ファンや愛好家にはたまらない人気ツアーに密着しました。隅田川にかかる有名な橋や、現代舞台芸術に触れられる劇場で取材しました。■1970年を最後に開閉を中止東京・中央区にある、隅田川にかかる勝鬨（かちどき）橋。ここでは、立ち入り禁止の場所を巡るツアーが行われています。東京都建設防災ボランティア協会の西村行正