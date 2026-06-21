◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年6月21日エスコンF）日本ハムの先発・2年目の柴田獅子投手（20）をアクシデントが襲った。3回無死一塁の場面で、野村勇のライナー性の打球が柴田の投球直後の顔面付近を襲った。柴田は倒れ込みながらとっさに右手でガード。顔面直撃は避けられたが、右手にボールが当たった。ベンチに戻って治療を受けた後、マウンドに戻った柴田に両軍ファンから励ましの拍手が起きた。