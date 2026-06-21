◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。前半を2―0とリードして折り返した。W杯史上通算1000試合目にあたり、日本は「Match 1000」と刻まれた金色バッジ付きの特別ユニホームで臨んだ。日本は開始4分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）がMF中村敬斗（ス