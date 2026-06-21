上田綺世がW杯初ゴール「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。解説を務めたサッカー元日本代表MFの本田圭佑が、FW上田綺世のゴールに大興奮する場面が注目を集めている。【歓喜の瞬間】本田圭佑も”大興奮”したシーン試合は日本代表が積極的な攻撃を展開。前半31分、上田が相手DFの股を抜く鋭いシュートを放つと、ボールはそのままサ