お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が20日に自身のアメブロを更新。単独ライブに向けて順調にダイエットが進んでいることを報告した。【映像】“約17kg減”りんごちゃん、ダイエットのビフォーアフターこの日、江上は「単独ライブの為にも、もう少し体を軽くしたい今日この頃」と切り出し「2時間近くのライブを、40代半ばの主婦がやり切るには、ちょっと体重が重すぎる」とダイエットの理由を説明。「食べまくるロケや、海外ロ