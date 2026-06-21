「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時キックオフとなる。東京・渋谷のMIYASHITA PARK4階屋上芝生ひろばでは、パブリックビューイングが開催された。【写真】試合も気温もアツイ！両手を挙げて喜ぶ永島優美&西洸人イベントには、白岩瑠姫（JO1）、西洸人（INI）、稲本潤一、永島優美アナが登壇。サムライブルーのユニフォームを着たサポーターらと声援を送った。