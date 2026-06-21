タレントの堀ちえみが20日に自身のアメブロを更新。お笑いトリオ・安田大サーカスの団長安田とクロちゃんに偶然会ったことを報告した。【映像】ピンク髪の“印象ガラリ”な堀ちえみこの日、堀は「羽田空港到着！」と切り出し「安田大サーカスの、団長とバッタリ!!!びっくりした」と空港で団長に偶然会ったことを報告。団長安田らは学園祭のゲストとして北海道へ向かう途中だったといい、その場にいなかったクロちゃんについて