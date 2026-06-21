◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でオリオールズに敗れ、連勝は4でストップした。第2子誕生後、初めての試合となった大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。0―3の9回に2試合ぶりとなる16号本塁打を放ったが、勝利には結びつかなかった。先発の山本由伸投手（27）は6回6安打3失点で今季5敗目を喫した。初回の攻撃