■FIFAワールドカップ2026グループF日本−チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、チュニジア代表（同54位）と対戦した。前半4分が鎌田大地（29）先制ゴール、31分に上田綺世（27）が豪快なミドルシュートで追加点となるゴールを挙げた。日本は今大会初勝利へ前半を2点リードで折