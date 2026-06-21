フリーアナウンサーの皆藤愛子が２１日、東京・渋谷のＳＨＩＢＵＹＡＳＡＣＳで「セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６ー２０２７」発売記念イベントを行った。所属事務所「セント・フォース」では初の写真展。皆藤は２月に発売した写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」の撮影中にホテルの部屋で撮った１枚を選び「自然な感じの笑顔が出せた。黒の衣装（を着ること）が少ないので、ポイントです」と紹介。望月理恵から