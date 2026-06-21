６月２１日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル、１３頭立て）は、７番人気のアヴィアトーレ（牡２歳、美浦・田島俊明厩舎、父シスキン）が、後続に１馬身１／４差をつけて鮮やかに逃げ切った。勝ちタイムは１分５０秒５（稍重）。スタートを決めると手綱を抑えたまま、じんわりとハナへ。遅い流れで淡々と引っ張ると、最後の直線では馬場のいい外へと持ち出される。残り３００メートルから追い出しを開始すると、後続を