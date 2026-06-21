◇MLB オリオールズ3−2ドジャース(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が6回3失点で降板。今季5敗目（7勝）となりました。自身4連勝中、今季14度目のマウンドに上がった山本投手は初回、フォアボールを1つ与えますが無失点の立ち上がり、しかし2回に2者連続ヒットでノーアウト1塁3塁とすると、7番・メヨ選手の内野ゴロの間に1点を失いました。4回は2本のヒットとフォアボールで2アウト満塁となると、9番