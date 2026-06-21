サッカー北中米Ｗ杯・日本−チュニジア戦が２１日、メキシコ・モンテレイ競技場で行われた。日本代表の守護神・鈴木彩艶の母校、埼玉・大宮市のＮ高グループ大宮キャンパスではパブリックビューイングが開催され、日本の連続得点劇に沸いた。会場には、ユニホーム姿で応援する生徒や教職員など約２０人が集結。前半４分、鎌田大地の華麗なヒールシュートでゴールを決めると、「よっしゃー！」「すげー！」と会場は興奮の渦に。