◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、２―０で前半を終えた。初戦は強豪オランダと２―２の引き分け。Ｗ杯通算１０００試合目の節目となる一戦へ、森保一監督は初戦から先発を４人変更した。伊東純也