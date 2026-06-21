◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジアは、前半４分のＭＦ鎌田大地の先制弾で日本が１点リードし、前半２２分を終えて、今大会から導入された飲水タイムこと通称「ハイドレーションブレイク」が実施された。給水だけでなく、選手たちは氷のうを頭に当て、首元にタオルを巻くなどして暑さをしのいでいた。スタッフがバケツの上に扇風