2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」のたちばなが21日、誕生日を迎えて、STPR ONLINE STOREで「たちばな BIRTHDAY GOODS 2026」の販売を開始した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、たちばなが自分のために温かいカフェラテを持ってきて、「お疲れさま」と優しく手渡してくれるワンシーン。ふとした日常の優しさに胸がときめく、二人の距離感が伝わる特別なシチュエーションが描かれている。記