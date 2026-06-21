「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表-チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本は開始４分に鎌田大地の２戦連続ゴールで先制に成功。前半３０分には、上田綺世が強烈なミドルシュートで、２点目を決めた。試合開始直前には、日本サッカー協会の公式ＳＮＳで、ロッカールームの様子が公開された。テーブルの上にはユニホームやソックスが整然と並べられ、ドリンクなど何もかもが美しいほどに整然とそろっている。また