FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節が現地時間20日に行われ、日本代表がチュニジア代表と対戦した。オランダ代表戦に2−2で引き分けた日本代表は、第2節で初戦にスウェーデン代表に1−5で敗れたチュニジア代表と激突。日本代表のスタメンは初戦から4名が変更となり、キャプテンの板倉滉、冨安健洋、伊東純也、田中碧が新たに先発に名を連ねた。なお、負傷している久保建英とチュニジア戦の前日練習を体調不良で欠席した