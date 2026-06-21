◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハムは、サッカーＷ杯・日本対チュニジア戦と同時刻午後１時に試合開始。エスコンでは日本代表のスコアを右翼ポール際、３階席手前にある新庄ボード横に日本対チュニジア戦のスコアを表示している。鎌田、上田の得点で日本が得点を重ねているが、エスコン内は、日本代表得点時に歓声などは起こらなかった。