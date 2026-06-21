◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（65904ヤード、パー72）優勝争いは3人のプレーオフに持ち込まれた。7打差の24位で出たイ・ミニョン（34＝韓国）が63の猛チャージを見せ、通算13アンダーでホールアウトしクラブハウスリーダーとなった。さらに5打差の11位から出た吉崎マーナ（18＝加賀電子）と大出瑞月（28＝ノットグローバルホールディングス）が