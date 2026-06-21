「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑が前半３１分のＦＷ上田綺世の追加点を「神シュートですよ」と称賛した。本田は前半１３分過ぎに「今日、上田さんが決める気がする」と予言しており、的中した形となった。ゴールの場面を振り返り「今ね、伊東純也さんが追い越していったでしょ。もうね、それ無視してね。パス出すの