元大相撲力士の小錦八十吉（62）が、21日までに自身のXを更新し、近影を披露した。【写真】元気な姿で妻とともにテレビ共演した小錦ハワイ・オアフ島出身の小錦は、1982年に来日し、体重200キロ超の巨漢力士として活躍。外国人力士として初の大関になった。引退後は、タレント活動などで人気。一方、2024年には妻からの提供による腎臓移植手術を受けた。「おかげさまで今日45年前日本来ました1982年6月19日日本ありがとう