21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表がチュニジア代表と対戦。MF鎌田大地が2試合連続ゴールを記録した。初戦のオランダ代表戦では土壇場で追いつき2ー2のドローに終わった日本。スウェーデン代表相手に5−1で敗れたチュニジアと対戦。この試合で勝利することで、グループステージ突破に大きく近づく一戦となった。オランダ戦から4名を変更した日本は、負ければ敗退が決まるチュニジアが慎重に試合に入っ