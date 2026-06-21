◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）首位と５打差の１１位からスタートした１８歳のルーキー吉粼マーナ（加賀電子）、プロ１１年目で２８歳の大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）がともに６５と伸ばし、通算１３アンダーでホールアウト。６３をマークしたイ・ミニョン（韓国）と並び、プレーオフに突入した。吉崎、大出ともにツアー初