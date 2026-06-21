一般販売から１０年目を迎える新潟県のブランド米「新之助」の魅力を広く伝えようと、県は２０日、歌舞伎俳優の八代目市川新之助さん（１３）が出演する動画の撮影を県農業総合研究所（長岡市）で行った。動画は新之助が店頭に並ぶ秋頃にユーチューブの「新潟米『新之助』公式チャンネル」で公開される。新之助は暑さに強い品種として、約８年かけて同研究所で開発され、２０１７年に一般販売が始まった。県はこれまで、市川さ