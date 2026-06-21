キュラソー代表のGKエロイ・ローム（マイアミFC／アメリカ）が、FIFAワールドカップ2026・グループE第2節エクアドル戦で八面六臂の活躍を披露した。面積444平方キロメートル、人口は約15万人。W杯史上“最小”の出場国が、歴史的な初の勝ち点を獲得した。初戦、ドイツ代表に1−7の大敗を喫したキュラソーだが、そこで心は挫けなかった。エクアドル戦も相手の猛攻に遭い、被シュート数「28」、被枠内シュート数「15」を浴びたも