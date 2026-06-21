■MLBドジャース2ー3オリオールズ（日本時間21日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのオリオールズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、4打数1安打1本塁打1打点。第2子誕生後、即スタメン出場となった大谷は9回に16号ソロ、第2子誕生の祝砲を放った。先発・山本由伸（27）は6回3失点と先発投手の役割を果たしたが、チームは9回大谷の一