「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が九回に１６日・レイズ戦以来、自身出場２試合ぶりの１６号アーチを放った。中堅への特大の放物線を描いた打球が、２児のパパとなって初本塁打となると、本拠地のファンは大歓声で祝福した。前日は第２子誕生のため試合を欠場。「１番・指名打者」でスタメンに復帰。初回の第１打席は初球を打って遊飛。四回の第２打席は空振り三振で、六