にしたんクリニックやイモトのWiFiなどを運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が21日、生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）にゲスト出演した。西村社長は生活保護を受ける家庭で育ち、家計を支えるため中学生の時には朝刊と夕刊の新聞配達をこなした。「昼間に寝て、夕刊に備えましたが、夕刊は友達とバッタリ会うことがあったので、恥ずかしかったで