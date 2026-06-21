免許を返納することになった祖父などから車を譲り受けるケースは増えていますが、「維持費の安い軽自動車へすぐ買い替えよう」と考えているなら注意が必要です。 無償で譲り受けた場合でも、車の評価額によっては贈与税が発生する可能性があります。本記事では、親族間での車の譲渡にかかわる贈与税の仕組みと、トラブルを防ぐための正しい手続きを解説します。 車を無償で譲り受けた場合でも「贈与税」が発