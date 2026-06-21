先日「自分の駐車場に無断で車を停めているから、ベタ付けして出られなくしてやった」というSNSでの投稿が話題となりました。筆者も、自分の駐車場に知らない車が停まっていたので、警察を呼んだものの「取り締まれない」と言われた経験があります。 本記事では、話題となった投稿への反応や報復行為はアリなのか、なぜ警察は動いてくれないのかなどを解説します。 「人の駐車場に無断で停めているから出られなくし