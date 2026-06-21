結婚が決まると、親戚、友人、会社関係など、お祝いをもらうこともあるでしょう。「お祝いの気持ちだから気にせず受け取って」と言われても、「内祝いはどれくらいお返しすればいいのか」と悩む人は多いものです。 特に、夫や妻にとって目上の人からのお祝いは「同額くらい返したほうが誠意は伝わるのでは」と考える人もいるかもしれません。一方で、「高額すぎるお返しは逆に失礼では」という考え方もあります。 そ