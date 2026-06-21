丸野一樹（３４＝滋賀）が２１日、ボートレースびわこでＳＧオールスターの「優勝報告会」に出席した。この日は「大阪スポーツ杯第３１回におの湖賞」３日目。丸野は５月３１日に行われたボートレース浜名湖の「第５３回ボートレースオールスター」でインから逃げ切って１着。ＳＧ初制覇を達成した。オール３連対と安定感たっぷりの走りで予選トップ通過を決めると準優、優勝戦も逃げ切りの王道Ｖ。「流れも良かったし、エ