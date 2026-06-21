【モデルプレス＝2026/06/21】元日向坂46の影山優佳が6月20日、自身のInstagramを更新。「FIFAワールドカップ2026」の取材で滞在中のアメリカでの姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳元日向坂「現地の大学生みたい」美脚輝くハーフパンツ×ユニフォームコーデ◆影山優佳、ハーフパンツ姿で美脚披露「FIFAワールドカップ2026」日本代表を現地で取材中の影山。この日は日本代表が拠点としているアメリカ合衆国テネシー州ナッ