【モデルプレス＝2026/06/21】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが共同で運用するInstagramアカウントが、6月20日に更新された。娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】5児のパパ芸人「隅々まで凝ってる」6歳三女の本格ディズニーコスプレ姿◆カジサック、ズートピアコーデの娘の誕生日を祝福投稿では「おはる6歳 テーマはズートピア2」「はるちゃんおめでとう」とつづり、三女の誕生日を祝福