【モデルプレス＝2026/06/21】モデルの西山茉希が6月20日、自身のInstagramを更新。市販のピザをアレンジしている動画を公開し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「親近感湧く」子どもに好評の市販ピザアレンジ◆西山茉希、残り物活用したアレンジピザ披露西山は「薬局でよくストック購入する数百円の市販ピザ お家にあるものトッピングプラスして焼けば、◆のお好みピザになってくれる西山食堂助っ人定番」（※◆は