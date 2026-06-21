ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X - 」が20日、新曲「狂乱」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開した。今曲は、理性を焼き尽くす妖艶な和風のダンスチューン。三味線のイントロが印象的な、日本の伝統的な和の響きと、現代のエレクトリックなモダンサウンドが交差する、一瞬で酔いしれる極上のアッパーチューンに仕上がっている。中毒性の高い重低音と和のコールがクレイジ