◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月21日、東京ドーム）トップ3チームが0.5ゲーム差内にいるセ・リーグ。巨人はここで頭一つ抜けることができるか、先発のマウンドを井上温大投手が担います。前々回の登板では9回2アウトから最後にロッテのソト選手に2ランホームランを許し、惜しくも完封を逃しました。中日相手には今季初登板となりますが、細川成也選手には24打数11安打と打たれていて、注目の対戦となりそうです。また、巨人