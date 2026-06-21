2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が20日、愛知・IGアリーナにて、結成10周年記念アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」の幕を開けた。6月4日に結成10周年を迎えた「すとぷり」の記念アリーナツアー。初日から、これまでの活動を彩ってきた代表曲の数々に加えて、リスナー（ファン）へのまっすぐな愛と感謝を綴った10周年記念曲「シンデレラへ。」や、最新曲「イヤイヤ星人